Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri

Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

tv8,5 yayın akışını öğrenmek için tıklayın

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

DİĞER
SON DAKİKA: Engin Polat'a yaralama davası! Tutuklanan Dilan Polat ile Engin Polat hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor...
Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: Ekrem İmamoğlu'na akıl danışıyorum! Meral Akşener'e baskı... HEDEP'e yeşil ışık
Aslan'a süper Viking! Transferde Beşiktaş detayı
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eski G.Saraylı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2023 Uzman, başöğretmen sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor?
Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman? | TCMB Kasım ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler
TOKİ KDV'SİZ ARSA SATIŞI | 44 ilde 600 arsa açık artırmayla satılacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ | ÖKBYS sınavı ne zaman? Giriş yeri sorgulama ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Bakasetas kararı! Fırtına'dan Bakasetas kararı! 09:44
Ne sol bek ne 8 numara! Buruk'tan flaş istek Ne sol bek ne 8 numara! Buruk'tan flaş istek 09:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Kasım bugün kimin maçı var? 07:46
Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün Adaletsizliğin tarifesi: 45 gün 01:28
Ümitler berabere Ümitler berabere 01:26
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:55
Daha Eski
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:54
7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 7 gollü müthiş maçta kazanan İtalya! 00:48
İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! İngiltere evinde Malta'yı rahat geçti! 00:41
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:37
ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... ManU'da bir sakatlık daha! Andre Onana... 00:36
Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! Galatasaray'dan TFF'ye Ali Koç tepkisi! 23:54