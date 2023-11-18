Haberler Haberler TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 18 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu

TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 18 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu hafta indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Yerli üretim olan kendi markalarının yanı sıra küresel onlarca markanın ürünlerini de uygun fiyatlarla raflara koyan Tarım Kredi'de, kapıda sıra oluşturacak indirimlerin kataloğunu sizler için derledik. İşte 18 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 16:31
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