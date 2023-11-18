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KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (18 Kasım 2023)

Kadıköy'de 18 Kasım Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Kadıköy su kesintisi olan mahalleleri ve 18 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 12:00
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KADIKÖY SU KESİNTİSİ - Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (18 Kasım 2023)

KADIKÖY SU KESİNTİSİ 18 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kadıköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 18 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Kadıköy 18 Kasım Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BOSTANCI MAH, KOZYATAĞI MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/11/2023 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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