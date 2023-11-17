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Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri ne? Hangi ülkeye ait ve üreticisi kim?

Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri merak konusu oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alınmasının planlandığını açıkladı. Bu gelişme üzerine birçok kişi Eurofighter Typhoon savaş uçağını araştırmaya başladı. Peki, Eurofighter Typhoon hangi ülke tarafından üretiliyor? Hangi ülkeler kullanıyor? Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:53
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Eurofighter Typhoon savaş uçağı özellikleri ne? Hangi ülkeye ait ve üreticisi kim?

Türkiye, askeri anlamda güçlenmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Peki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı hangi ülkenin, özellikleri neler? İşte detaylar.

EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ NE?

  • Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)
  • Mürettebat: 1 (2)
  • Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)
  • Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)
  • Kanat Alanı: 51.2 m²
  • Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)
  • Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg
  • Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)
  • Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
  • Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri
  • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)
  • Maksimum hız :
  • Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)
  • Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)
  • Menzil: 2900 km (1,800 mil)
  • Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft [343] [344] )
  • Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )
  • İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15

EUROFİGHTER TYPHOON HANGİ ÜLKE TARAFINDAN ÜRETİLİYOR?

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan oluşan üretici ülkeler topluluğu tarafından 1979 yılında ortaya atıldı. Bu projeden bir müddet sonra Fransa ayrıldı. Eurofigter Typhoon 4.5 nesil, çift motorlu, kanart delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır. Projede mülkiyet hakları: %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklindedir.

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