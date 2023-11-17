HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 17 KASIM | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, elektrikli bisikletten televizyona, ev giyimden bebek malzemelerine kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 16 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:50Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 14:00
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