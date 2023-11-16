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Trippa Alla Milanese (BUSECCA) NASIL YAPILIR? | 🍴Trippa Alla Milanese tarifi, malzemeleri

İtalyan mutfağına ait geleneksel bir yemek olan Trippa alla Milanese veya diğer adıyla Busecca, sığır midesi anlamına gelen ismiyle sıklıkla tercih edilen bir işkembe yemeğidir. Türk damak tadına da uygun olan bu İtalyan lezzetini denemek isteyenler arama motorlarında 'Trippa Alla Milanese (BUSECCA) NASIL YAPILIR? | Trippa Alla Milanese tarifi, malzemeleri' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:50
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Trippa Alla Milanese (BUSECCA) NASIL YAPILIR? | 🍴Trippa Alla Milanese tarifi, malzemeleri

TRIPPA ALLA MILANESE (BUSECCA) NASIL YAPILIR? | Özellikle Milano mutfağında popüler olan Trippa Alla Milanese, işkembe, soğan, havuç, kereviz kökü ve bazen de domates içeren bir sos içinde pişirilerek yapılır. Baharatlarla zenginleştirilerek servise sunulan bu lezzetli İtalyan yemeği, Türk mutfak kültürüne de uygunluğundan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Trippa Alla Milanese (Busecca) nasıl yapılır? | Trippa Alla Milanese tarifi, malzemeleri nedir? İşte detaylar...

TRİPPA ALLA MİLANESE TARİFİ

Malzemeleri:

🍲500 gram temizlenmiş dana işkembe

🍲1 büyük soğan, doğranmış

🍲2 havuç, doğranmış

🍲2 kereviz sapı, doğranmış

🍲2 diş sarımsak, ezilmiş

🍲1 su bardağı domates sosu veya rendelenmiş domates

🍲1 su bardağı et suyu veya su

🍲2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

🍲Tuz ve karabiber

🍲Bir tutam taze biberiye veya kekik

Yapılışı:

🍴İşkembeyi temizlenmiş almadıysanız iyice yıkayın ve temizleyin. Küçük parçalara doğrayın.

🍴Bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

🍴Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

🍴Doğranmış havuç ve kerevizi ekleyip sebzeler hafifçe yumuşayana kadar soteleyin.

🍴İşkembeyi ekleyin ve rengi değişene kadar kısık ateşte pişirin.

🍴Domates sosunu ekleyip birkaç dakika kaynatın.

🍴Et suyunu veya suyu ekleyin. Tuz, karabiber ve taze biberiye veya kekik ekleyip karıştırın.

🍴Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği kısık ateşte yaklaşık 1.5-2 saat kadar pişirin.

🍴Pişirme işlemi tamamlandığında, Trippa alla Milanese'i sıcak servis yapın.

Püf Noktaları:

📌Kullandığınız işkembeye bağlı olarak pişirme süresi değişebilir, bu nedenle ara sıra işkembenin yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin.

📌İsterseniz servşs yaparken üzerine taze otlar veya parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

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