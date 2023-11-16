Haberler Haberler 📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

tv8'in sevilen programları, dizileri burada! tv8'in sevilen programları; Survivor 2002 All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, Masterchef Türkiye, O Ses Türkiye, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, Zuhal Topal'la Yemekteyiz, Kırmızı Oda ve Oynat Bakalım izleyicilerle buluşuyor. İşte tv8 frekans bilgileri, tüm program ve dizilerinin yayın günleri, saatleri, fragman ve bölümleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 09:09 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 07:37
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📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri:

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

👉 tv8 CANLI YAYIN İÇİN linki URL kısmına kopyalayın:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

TV8 PROGRAMLARI

Survivor 2022 ALL STAR

Tüm Survivor videoları burada. İşte Survivor All Star 2022'nin tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/survivor

MASTERCHEF TÜRKİYE

Tüm Masterchef videoları burada. İşte Masterchef Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/masterchef-turkiye

O SES TÜRKİYE

Tüm O Ses Türkiye videoları burada. İşte o Ses Türkiye'nin tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/o-ses-turkiye

KIRMIZI ODA

Tüm Kırmızı Oda videoları burada. İşte Kırmızı Oda'nın tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/kirmizi-oda

ZUHAL TOPL'LA YEMEKTEYİZ

Tüm Zuhal Topal'la Yemekteyiz videoları burada. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/yemekteyiz

SÜSLÜ KORKULUK (YAKINDA)

Tüm Süslü Korkuluk videoları burada. İşte Süslü Korkuluk'un tüm fragman ve bölümleri...

BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉 linki URL kısmına kopyalayın: https://www.tv8.com.tr/suslu-korkuluk

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