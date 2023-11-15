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DOĞRAMA TARİFİ - Evde Doğrama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Türkmenlerin milli yemeği Doğrama, düğünlerde, bayramlarda ve diğer özel günlerde yapılan gelensek yemektir. Doyuruculuğuyla bilinen ve sevilerek yiyilen Doğrama vatandaşlar tarafından en sık araştırılan tarifler arasına girdi. Evde Doğrama yapmak isteyenler için Doğrama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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DOĞRAMA TARİFİ - Evde Doğrama nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

DOĞRAMA TARİFİ - Tandır ekmeğiyle hazırlanan bu tarif, yeni koyun eti ya da dana eti ile lezzetlendirilir. Büyük küçük herkesin bayılarak yediği Doğrama tarifini merak edenler için haberimizde derledik.

Doğrama nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Çorba için;

  • 1 kg yağlı kemikli koyun veya dana eti
  • 7 su bardağı su
  • 2 domates
  • Tuz

Ekmek için;

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı ılık su
  • Aldığı kadar un

Karıştırmak için;

  • Soğan

Yapılışı:

  • Tencereye kemikli yağlı et koyup üzerine su ilave edip yüksek ateşte koyun.
  • Su kaynamaya başladıktan sonra üzerine çıkan köpüğünü ayırıp tuz ilave edin sonra ocağın altını biraz kısıp orta ateşte tencerenin kapağını kapatıp 30 dakika kaynasın onun içine domatesin kabuğunu soyup rendeleyin. Tencerenin kapağını kapatıp tekrar kaynatın etler güzelce pişsin.
  • Bu arada et pişene kadar ekmeğimizi pişirelim.
  • Petir ekmek için bir kabın içine tuz ve su ilave edip karıştırıp yoğurun.
  • Hamuru 2 parçaya ayırıp birini 1. 5 cm kalınlığında açalım kürdanla veya çatal yardımıyla şekil verip 250 derece de ısınmış fırında 15 -20 dakika pişirin.
  • Pişmiş ekmekleri bir kabın içine ellerinizle küçük küçük doğrayın ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur. S
  • oğanı soyup ortadan kesip ikiye bölüp ince doğrayın ve doğranmış ekmeğin üzerine ilave edip pişmiş etleri bir tabağa çıkarıp doğranmış ekmeğin üstüne küçük doğrayın.
  • Doğranmış ekmeği, soğanı, etleri iki elinle güzelce karıştırın ve üzerine 4 yemek kaşığı tenceredeki yağlı çorbadan alıp ilave edip karıştırın.
  • Servis tabağına yiyeceğin kadar bir avuç alıp üzerine pişmiş sıcacık et çorbadan ilave edip kara biber koyup servis yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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