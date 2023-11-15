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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 15 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

15 Kasım 2023 Çarşamba günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 20'nin altında seyretmeye devam ediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken dün 17,08 olan su seviyesi, bugün 17,28 olarak ölçüldü. İşte 15 Kasım 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:20
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BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 15 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı

BARAJ DOLULUK ORANI 15 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların baraj doluluk oranlarına etkisi çok az miktarda olurken su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Papuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,53 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 35,73 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Kasım 2023 Çarşamba günü yüzde 17,28 olarak ölçüldü.

💦15 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

15 Kasım Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 17,28 olarak ölçüldü. Dün ise 17,08 olan barajlardaki doluluk miktarının önceki güne kıyasla atışa geçtiği kaydedildi. 15 Kasım'da barajlarda doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %35,73

🚿 Darlık Barajı: %27,14

🚿 Elmalı Barajı: %20,1

🚿 Terkos Barajı: %8,74

🚿 Alibey Barajı: %18,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %5,15

🚿 Sazlıdere Barajı: %3,31

🚿 Istrancalar Barajı: %19,69

🚿 Kazandere Barajı: %6,54

🚿 Pabuçdere Barajı: %2,53

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