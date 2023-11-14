MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 14 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 9 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 14 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları belli olacak. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.