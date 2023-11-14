Haberler Haberler MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 14 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 14 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 14 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 14 Kasım MasterChef eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayı ve dokunulmazlığı 9 Kasım Perşembe akşamı yayımlanan bölümde belli oldu. Bu akşam Masterchef'te yarışmacılar, çeşitli malzemelerden hazırladıkları menüyü jüri üyesine sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te 14 Kasım Perşembe günü birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan eleme adayları belli olacak. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in yeni bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olunca haberimizde yer alacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika: Usta isimden olay iddia! "VAR hakemlerine denmiş ki..."
Yerel seçim öncesi CHP'yi korku dağları sardı! Özgür Özel ittifak için İYİ Parti'nin ayağına gidiyor: Akşener kapıları kapatmaya niyetli
Kartal Jesus'u geçemedi!
G.Saray'da 2 ayrılık 3 transfer! Mertens ve Icardi devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
Evde Bakım aylığı yatan iller listesi 2023 Kasım
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! 11:49
Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! Fenerbahçe'den gitti yeni takımında coştu! 11:47
Lietkabelis - Türk Telekom maçı ne zaman? Lietkabelis - Türk Telekom maçı ne zaman? 11:35
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 11:21
Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman? Virtus Bologna - Olimpia Milano maçı ne zaman? 11:18
Naldo: Bu acılar herkese uyarı olsun Naldo: Bu acılar herkese uyarı olsun 11:18
Daha Eski
Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? Valencia - Real Madrid maçı ne zaman? 11:16
Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Olympiakos maçı ne zaman? 11:13
AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman? AS Monaco - Anadolu Efes maçı ne zaman? 11:10
ManU'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! ManU'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca! 11:01
VakıfBank'ın rakibi Jedinstvo! VakıfBank'ın rakibi Jedinstvo! 11:00
Kartal Jesus'u geçemedi! Kartal Jesus'u geçemedi! 10:51