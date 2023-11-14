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LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal olmayan şekilde değişmesini ifade eden La Nina'nın, bu yıl ülkemizde etkili olacağı kaydedildi. El Nino sıcaklarının ardından uzmanlar, La Nina soğukları için vatandaşların kendilerini hazırlaması gerektiğini belirtirken arama motorlarında sorgulanan 'La Nina kışı nedir? 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 07:50
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LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?

LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | La Nina, El Nino'nun tersi olarak bilinmektedir. 2023 yılında tüm Türkiye'nin maruz kaldığı aşırı sıcak havanın ardından bu kez de uzmanlar, kış için la nina uyarısı verdi. Büyük bir deniz-atmosfer etkileşimi sisteminin iki ucu olarak bilinen el nino ve la ninanın Türkiye'de görülmesiyle vatandaşlar, La Nina kışı nedir? 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı? sorularını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

LA NİNA KIŞI NEDİR, LA NİNA NE DEMEK?

İspanyolca'da 'kız çocuk' anlamına gelen 'La Nina' atmosfer biliminde, Pasifik Okyanusu sıcaklık anomalileri ile ilişkilendirilen ve El Nino'nun tersine bir iklim olayını ifade eder. El Nino ve La Nina, El Nino Southern Oscillation (ENSO) adı verilen büyük bir deniz-atmosfer etkileşimi sisteminin iki farklı ucu olarak bilinir. La Nina'nın ana özelliği, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğusundaki deniz yüzeyi sularının normalden daha soğuk olmasıdır. Bu soğuk sular, atmosferle etkileşime girer ve rüzgar desenlerini değiştirir. Bu değişiklikler dünya genelinde iklim etkilerine yol açar.

La Nina'nın temel özellikleri şunlardır:

SOĞUK DENİZ YÜZEYİ SICAKLIKLARI

La Niña döneminde Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğusundaki deniz yüzeyi suları normalden daha soğuktur. Bu soğuk su kütleleri atmosferle etkileşime girer ve hava dolaşımını etkiler.

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RÜZGAR YÖNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

La Nina sırasında rüzgarlar normalden farklı bir şekilde hareket eder. Özellikle Ekvator yakınlarındaki rüzgarlar daha güçlü olabilir ve Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularını batıya doğru sürükleyebilir.

İKLİM ETKİLERİ

La Nina, dünya genelinde iklimi etkiler. Bu etkiler bölgeye bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle Kuzey Amerika'da soğuk ve karlı kışlar, Güney Amerika'da aşırı yağışlar ve sel tehlikeleri, Avustralya ve Endonezya'da kuraklık, ve diğer bölgelerde de iklim değişikliklerine neden olur.

2023 - 2024 KIŞ NASIL GEÇECEK, KAR YAĞACAK MI?

Türkiye'de 2023-2024 kışı, genel olarak yağışlı ve soğuk geçecek. Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

Hava sıcaklıkları açısından ise, 2023-2024 kışı, Türkiye'de ortalamanın üzerinde soğuk geçecek. Özellikle kasım ve aralık aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KIŞ NASIL GEÇECEK?

İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Elbette, bu tahminler, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hava durumu, tahmin edilmesi zor bir olgudur ve her zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.

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