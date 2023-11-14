Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 14 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 14 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri

14 Kasım Salı İstanbul namaz vakitleri | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 14 Kasım 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 14 KASIM 2023 | İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 14 Kasım 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.15

Güneşin doğuşu:👉 07.43

Öğle vakti:👉 12.55

İkindi vakti:👉 15.30

Akşam vakti:👉 17.54

Yatsı vakti:👉 19.16

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal, Jorge Jesus'u geçemedi! Kulübede sessiz seyirciler...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zehir tacirlerine darbeyi duyurdu! Nefes kesen operasyon: 51 Kilo 750 gram kokain ele geçirildi
G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor!
Galatasaray'dan devre arası planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (14 Kasım 2023)
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İstanbul'un suyu artıyor - 14 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı
KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ | Kolon kanseri nasıl anlaşılır, genetik mi, tedavisi var mı, öldürür mü?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Savunulacak yanını gösterin!" "Savunulacak yanını gösterin!" 09:48
Dzeko'dan Kartal'a! "Tepkim size değil" Dzeko'dan Kartal'a! "Tepkim size değil" 09:44
TFF'den yeni hakem açıklaması! TFF'den yeni hakem açıklaması! 09:20
Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! Burak Yılmaz'dan flaş Aboubakar sözleri! 09:17
G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor! G.Saray'da o sorun Buruk'u düşündürüyor! 09:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Kasım bugün kimin maçı var? 07:38
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesine talip çıktı! 00:24
ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok ManU'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok 00:24
G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! G.Saray'ın stadına yapay zeka dokunuşu! 00:24
Icardi sustu! Aslan durdu Icardi sustu! Aslan durdu 00:24
Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! Fenerbahçe'den çok sert hakem açıklaması! 00:24
4. tur maçlarının programı belli oldu! 4. tur maçlarının programı belli oldu! 00:24