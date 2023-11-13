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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI YÜZ YÜZE Mİ? | 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen Uzman ve Başöğretmenlik sınavları için geri sayım devam ediyor. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerin katılacağı sınav, 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Öğretmenlerin kıdem ve maaşlarını belirleyen sınava katılacak uzman, başöğretmen adayları, arama motorlarında 'Uzman öğretmenlik sınavı yüz yüze mi? 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, çevrimiçi mi yapılacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 14:11
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI YÜZ YÜZE Mİ? | 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, çevrimiçi mi yapılacak?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI YÜZ YÜZE Mİ? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlerin kıdem ve maaşını belirlemek için uyguladığı Uzman ve Başöğretmenlik sınavlarına sayılı gün kaldı. 19 Kasım Pazar günü yapılacak sınava katılacak öğretmenler, arama motorlarında Uzman öğretmenlik sınavı yüz yüze mi? 2023 uzman öğretmenlik sınavı online mı, çevrimiçi mi yapılacak? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE MI, ÇEVRİMİÇİ Mİ YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda, uzman öğretmenlik sınavının nasıl yapılacağına ilişkin detaylar verildi. Kılavuza göre; Öğretmenlik Kariyer Basamakları (ÖKBYS) Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da çevrim içi (online) yapılacak.

UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. 81 ildeki sınav merkezlerinde yapılacak yazılı sınava giriş belgeleri ise www.meb.gov.tr internet adresinden, 13 Kasım'dan itibaren erişime açılacak. Uzman ve başöğretmenlik sınav sonuçları ise 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak.

UZMAN - BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nda adaylara 100 soru sorulacak. 5 cevap seçeneğinin yer aldığı sınavda her soru 1 puan değerindeyken yanlış cevap sayısı doğruları etkilemeyecek. 100 puan üzerinden yapılacak sınavda adaylara soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

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