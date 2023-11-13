Haberler Haberler TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere ödenecek olan 5.000 TL'lik ikramiye için beklenen haber geldi. 11 Kasım Cumartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacak olan ikramiye, SSK'lı emeklilere, Bağkur ve Emekli Sandığı üzeirnden emekli olanlara farklı zaman dilimlerinde ödenecek. Peki tahsis numarasına göre 5000 TL ne zaman yatacak? İşte 4A 4B 4C emekli ikramiye sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus olmak üzere yatırılacak 5000 TL tutarındaki ikramiyede tarih verildi. 11 Kasım Cumartesi gününden itibaren kademeli olarak hesaplara yatırılacak emekli ikramiyeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki i tahsis numarasına göre 5000 TL ne zaman yatacak? İşte 4A 4B emekli ikramiye sorgulama ekranı...

SSK, BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklilerinin ödemeleri, aylık alma günlerine göre olacak.

Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da ödeme yapılacak.

4A EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TAHSİS NUMARASINA 5000 TL NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💰Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

💰Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

💲Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

💲Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

💲Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

💲Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş maçı sonrası hakem için flaş sözler! "Utanmaya bağlı morarma vardı"
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Filistinlilere etnik temizlik uyguluyor: Gazze’de aktif tek bir hastane kalmadı! Kassam Tugayları direnişe devam ediyor
Beşiktaş - Başakşehir maçında flaş hakem yorumu!
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR emekli zam tablosu değişti - 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ HALKA ARZ NE ZAMAN? | Agrotech talep toplama tarihleri, fiyatı
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN? | 1000 Yatırımlar talep toplama tarihleri, fiyatı
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (13 Kasım 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "Dikkatli olsaydı kazanırlardı" 09:03
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Kasım bugün kimin maçı var? 08:04
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 01:00
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:59
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Daha Eski
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:45
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! 23:32
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:30
Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! 23:23
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 23:16
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! 23:15