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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 13 KASIM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu büyük bir heyecana sahne olacak. Yarışmacılar, kaptanlık için kıyasıya bir rekabet içine girecek. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde şefler, yarışmacılardan su böreği yapmalarını isteyecek. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:50
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 13 KASIM? | Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan belli oldu mu?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak bölümde kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi su böreği yapmaya çalışacak. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli olacak. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli olmadı. Bölüm sonunda kaptanlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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