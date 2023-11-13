Haberler Haberler KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR | 44 ilde 600 arsa açık artırmayla satılacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR | 44 ilde 600 arsa açık artırmayla satılacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 600'den fazla arsanın KDV'siz olarak satışa sunulacağını duyurdu. İş yeri ve konut kullanımına uygun arsalar, açık artırma yöntemiyle satışa çıkacak. Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tutulacak olan arsaların ödemeleri peşin ve taksitli olarak yapılabilecek. İşte arsaların satışa çıkacağı iller, başvuru tarihleri ve şartları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 11:10
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KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR | 44 ilde 600 arsa açık artırmayla satılacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

KDV'SİZ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 44 ilde 622 arsanın KDV'siz olarak satışa sunulacağını duyurdu. Açık artırma yöntemiyle satılacak olan arsalar iş yeri ve konut yapımına uygun olacak. Müzayede tarihlerini de paylaşan Bakanlık, satılacak arsalarda peşin ödemelerde indirim ve taksit imkanları da sunuyor. İşte KDV'siz arsa satışı detayları...

KDV'SİZ ARSA BAŞVURU TARİHLERİ

Açık artırma toplantısı, ANKARA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu – Çankaya / Ankara, İSTANBUL Toki Hizmet Binası Konferans SalonuHalkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL ve www.emlakmuzayede.com.tr'den internet bağlantıları ile 21-22-23 Kasım 2023 Salı-Çarşamba-Perşembe günleri saat 10.30'da yapılacaktır. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde (20 - 21 - 22 Kasım 2023) sonlanacaktır.

KDV'SİZ ARSALARIN SATIŞA ÇIKACAĞI İLLER

  • Afyonkarahisar (Bayat, Dinar, Merkez)

  • Aksaray (Merkez)

  • Amasya (Merkez)

  • Antalya (Alanya, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Manavgat, Muratpaşa)

  • Aydın (Didim)

  • Balıkesir (Altıeylül)

  • Bartın (Merkez)

  • Bayburt (Merkez)

  • Bingöl (Merkez)

  • Bitlis (Güroymak)

  • Bursa (Yıldırım)

  • Çanakkale (Ayvacık, Eceabat)

  • Denizli (Bekilli, Kale, Merkezefendi)

  • Düzce (Cumayeri)

  • Edirne (Merkez)

  • Elazığ (Merkez)

  • Erzurum (Aşkale)

  • Eskişehir (Odunpazarı, Sivrihisar, Tepebaşı)

  • Gaziantep (Şahinbey)

  • İstanbul (Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Fatih, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli)

  • İzmir (Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Seferihisar)

  • Kahramanmaraş (Türkoğlu)

  • Kars (Merkez)

  • Kastamonu (Merkez)

  • Kayseri (Melikgazi, Pınarbaşı, Merkez)

  • Kırşehir (Merkez)

  • Kocaeli (Başiskele, Çayırova, Derince, Gebze, İzmit, Kartepe, Körfez)

  • Konya (Meram, Selçuklu)

  • Kütahya (Merkez)

  • Malatya (Battalgazi)

  • Manisa (Şehzadeler)

  • Mardin (Artuklu, Nusaybin)

  • Mersin (Silifke)

  • Muğla (Bodrum, Marmaris, Menteşe, Milas)

  • Muş (Merkez)

  • Nevşehir (Kozaklı, Merkez)

  • Sakarya (Adapazarı, Arifiye, Ferizli, Geyve, Kocaali, Pamukova, Sapanca)

  • Samsun (Atakum, Bafra, Çarşamba)

  • Sivas (Merkez, Şarkışla)

  • Şanlıurfa (Eyyübiye, Karaköprü, Merkez)

  • Tekirdağ (Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa)

  • Tokat (Merkez)

  • Uşak (Merkez)

KDV'SİZ ARSA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

📅21 KASIM 2023 SALI (Saat: 10.30)

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ

📅22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA (Saat: 10.30)

Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin

📅23 KASIM 2023 PERŞEMBE (Saat: 10.30)

Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarta, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak

KDV'SİZ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI

Gerçek kişi olması halinde, aslının ibraz edilmesi şartıyla resmi kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği) fotokopisi

Tüzel kişi olması halinde, Şirket İmza Sirküleri, açık artırmaya katılacak kişi adına düzenlenmiş Yetki Belgesi (gayrimenkul alım-satım yapabilme yetkisi), Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ilanı, şirket kaşesi

Gerçek veya Tüzel kişiler kendi aralarında ortaklık oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler. Bu durumda ortaklık hisse oranlarını kişiler şartnamede belirtmelidir. Şartnamede belirtilen oranlar geçerli olup değişiklik yapılmayacaktır.

Vekâleten katılım olması halinde, vekilin gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye, işbu şartnamede belirtilen tüm iş ve işlemleri yapmaya vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş vekâletnamesi,

İhalesine katılmak istedikleri her bir gayrimenkul için iş bu şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen katılım teminatının yatırıldığına dair banka dekontu,

Her sayfası kaşelenip imzalanmış iş bu Açık Artırma ile Satış Şartnamesi ve ekleri (Bu imza hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.)

KDV'SİZ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ

EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş'in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR50 0001 2009 8780 0010 2614 91) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için;

Muhammen Bedeli 40.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.001 ile 100.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL

Muhammen Bedeli 100.001 ile 250.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 25.000 TL

Muhammen Bedeli 250.001 ile 600.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 60.000 TL

Muhammen Bedeli 600.001 ile 1.500.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 150.000 TL

Muhammen Bedeli 1.500.001 ile 3.800.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 380.000 TL

Muhammen Bedeli 3.800.001 İle 9.500.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 950.000 TL

Muhammen Bedeli 9.500.001 ile 23.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 2.300.000 TL

Muhammen Bedeli 23.000.001 ile 58.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 5.800.000 TL

Muhammen Bedeli 58.000.001 ile 150.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 14.500.000 TL

Muhammen Bedeli 150.000.001 ile 700.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 40.000.000 TL

Muhammen Bedeli 700.000.001 TL ve üstünde olanlar için 160.000.000 TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

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