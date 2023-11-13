BURDUR DEPREM SON DAKİKA | Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli

BURDUR DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Burdur'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem AFAD'ın sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinin yanı sıra Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde de yer aldı. Peki Burdur'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte AFAD - Kandilli son depremler listesi...

BURDUR'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın internet sitesinde, Yeşilova merkezli depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı.

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