Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi | Josef de Souza'dan Galatasaraylıları çıldırtan paylaşım! Volkan Demirel detayı...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Fred neden kadroda yok?
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI
Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?
12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları
ARNAVUKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? | Net asgari ücret, işverene maliyeti hesaplama tablosu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ 08:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? 08:05
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:12
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:11
Rakipler kazandı Rakipler kazandı 00:35
Derbi heyecanı Derbi heyecanı 00:32
Daha Eski
Fenerbahçe Beko farklı kazandı Fenerbahçe Beko farklı kazandı 00:30
Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! 00:02
Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! 00:01
Dortmund'a Stuttgart çelmesi! Dortmund'a Stuttgart çelmesi! 00:01
B. Münih evinde 4 golle kazandı! B. Münih evinde 4 golle kazandı! 00:01
G.Saray'dan duygusal paylaşım! G.Saray'dan duygusal paylaşım! 00:01