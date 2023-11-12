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BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)

Beşiktaş'ta 12 Kasım Pazar günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Beşiktaş su kesintisi olan mahalleleri ve 12 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00
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BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ - Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ 12 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşiktaş'ta bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 12 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Beşiktaş 12 Kasım Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BEŞİKTAŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BALMUMCU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 12/11/2023 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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