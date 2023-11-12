Haberler Haberler ARNAVUKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)

ARNAVUKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)

Arnavutköy'de 12 Kasım Pazar günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Arnavutköy su kesintisi olan mahalleleri ve 12 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARNAVUKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (12 Kasım 2023)

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ 12 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Arnavutköy'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 12 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Arnavutköy 12 Kasım Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: HADIMKÖY MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 12/11/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Fred neden kadroda yok?
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 5000 TL NE ZAMAN YATACAK? | 4A 4B 4C emekli ikramiye SORGULAMA EKRANI
Ücretli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu?
12 KASIM NE GÜNÜ? | 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü mesajları
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024? | Net asgari ücret, işverene maliyeti hesaplama tablosu
S SPORT PLUS CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ Spor yazarları Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçını değerlendirdİ 08:45
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Kasım bugün kimin maçı var? 08:05
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:12
Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! Real evinde Valencia'ya zorluk çıkardı! 01:11
Rakipler kazandı Rakipler kazandı 00:35
Derbi heyecanı Derbi heyecanı 00:32
Daha Eski
Fenerbahçe Beko farklı kazandı Fenerbahçe Beko farklı kazandı 00:30
Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! Josef'ten Volkan Demirel paylaşımı! 00:02
Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr deplasmanda kazandı! 00:01
Dortmund'a Stuttgart çelmesi! Dortmund'a Stuttgart çelmesi! 00:01
B. Münih evinde 4 golle kazandı! B. Münih evinde 4 golle kazandı! 00:01
G.Saray'dan duygusal paylaşım! G.Saray'dan duygusal paylaşım! 00:01