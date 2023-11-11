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SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)

Silivri'de 11 Kasım Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Silivri su kesintisi olan mahalleleri ve 11 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 14:10
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SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (11 Kasım 2023)

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ 11 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Silivri'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 11 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Silivri 11 Kasım Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SİLİVRİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: BÜYÜK ÇAVUŞLU MAH, DEĞİRMENKÖY FEVZİPAŞA MAH, DEĞİRMENKÖY İSMETPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 11/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 11/11/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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