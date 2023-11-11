Haberler Haberler A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023

A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023

A Spor Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı olarak yayın hayatına devam ediyor. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarındaki üstün başarısı ile spor dünyasının ünlü isimlerini çeşitli programlarda konuk olarak ağırlayan Aspor, maç yorumlarıyla ve şeffaf habercilik anlayışıyla milyonlar tarafından en çok tercih edilen kanallar arasında yer alıyor. Sporseverler, A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında 'A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023' sorgulamaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:31
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A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

A SPOR PROGRAMLARI

  • A Spor

  • 90+1

  • Takım Oyunu

  • 90'a

  • Kale Arkası

  • Son Sayfa

  • Artı Futbol

  • Spor Ajansı

  • Futbol'A

  • Skorbord

  • Bir Zamanlar Futbol

  • Futbolmatik

  • Hıncal Uluç'la Baş Başa

  • Transfer Raporu

  • Sabah Sporu

  • Maksimum Spor

  • Spor Gündemi

  • Spor Medyası

  • Bizim Semtin Takımı

👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈

A SPOR YAYIN AKIŞI

8 KASIM ÇARŞAMBA

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Avrupa'da Türk Takımları

11:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 GS Avrupa Maçları

21:00 Şampiyonlar Ligi Özel – canlı

23:00 Skorbord – canlı

👉A SPOR CANLI İZLE👈

9 KASIM PERŞEMBE

01:00 Şampiyonlar Ligi Özel – canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Serie A Özetler

11:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:30 Skorbord – canlı

22:45 Avrupa Gecesi – canlı

👉ASPOR CANLI İZLE👈

10 KASIM CUMA

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 La Liga Özetler

11:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

20:00 Skorbord – canlı

22:00 Takım Oyunu canlı

👉ASPOR CANLI İZLE👈

11 KASIM CUMARTESİ

00:00 Son Sayfa – canlı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Bir Zamanlar Futbol

15:00 Maç Günü – canlı

19:00 Skorbord – canlı

21:00 90+1 - canlı

22:30 Takım Oyunu – canlı

👉A SPOR CANLI İZLE👈

12 KASIM PAZAR

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Maç Günü- canlı

16:00 Skorbord – canlı

18:00 Takım Oyunu – canlı

19:00 Skorbord – canlı

21:00 90+1 - canlı

22:30 Takım Oyunu – canlı

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