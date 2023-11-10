BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 10 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı ne durumda?

BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı her geçen gün biraz daha azalıyor. Son yağışların henüz baraj doluluk oranlarına yansımamasıyla su seviyesi düne kıyasla daha az ölçüldü. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,27 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 35,55 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Kasım 2023 Perşembe günü yüzde 16,51 olarak ölçüldü.

💦10 KASIM 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

10 Kasım Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 16,51 olurken barajlardaki doluluk oranı ise şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %35,55

🚿 Darlık Barajı: %27,17

🚿 Elmalı Barajı: %16,94

🚿 Terkos Barajı: %8,06

🚿 Alibey Barajı: %15,91

🚿 Büyükçekmece Barajı: %4,18

🚿 Sazlıdere Barajı: %2,27

🚿 Istrancalar Barajı: %19,26

🚿 Kazandere Barajı: %7,06

🚿 Pabuçdere Barajı: %3,35