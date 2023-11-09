Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek kulüplerimizin müsabakalarını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport Plus'un yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turu maçları nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 09:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

UEFA Konferans Ligi'nde birçok maçı yayınlayan S Sport Plus, play-off turu ilk müsabakalarında ve rövanş maçlarında da yayıncı olacak. UEFA Konferans Ligi'nde Twente - Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta yer alacak. Beşiktaş'ın Avrupa maçının yayıncısı henüz bilinmiyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA: Dilan Polat'ı cezaevine götüren o telefon! Dilan Polat ile Engin Polat davasında olay yaratan detay! Komşunun evini bastı "Seni geberteceğim"
CHP'de kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu 'intikam' istiyor Ekremciler yerden yere vuruyor: Siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadı
Cenk ve Ghezzal'dan flaş hamle! Yılmaz'dan izin alıp...
G.Saray'dan Sacha Boey hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 9 Kasım İstanbul barajları doluluk oranı ne durumda?
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cenk ve Ghezzal'dan flaş hamle! Yılmaz'dan izin alıp... Cenk ve Ghezzal'dan flaş hamle! Yılmaz'dan izin alıp... 09:50
Trabzonsporlu Bastista Mendy zirvede! Trabzonsporlu Bastista Mendy zirvede! 09:36
Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok! Yıldız oyuncu G.Saray maçında yok! 09:22
Neuer'den G.Saray'a övgü dolu sözler! Neuer'den G.Saray'a övgü dolu sözler! 08:48
Tuchel: Galatasaray'dan baskı yedik! Tuchel: Galatasaray'dan baskı yedik! 08:39
Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı! Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı! 08:27
Daha Eski
Maddi kayıp büyük! İşte o rakam Maddi kayıp büyük! İşte o rakam 08:19
Olay yorum! "G.Saray'ın derdi..." Olay yorum! "G.Saray'ın derdi..." 07:43
Maç sonu çarpıcı sözler! "Eyyamın kralını yaptı" Maç sonu çarpıcı sözler! "Eyyamın kralını yaptı" 07:24
Kopenhag'da Filistin’e destek Kopenhag'da Filistin’e destek 06:37
Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj Boey, Abdülkerim ve Kerem’e markaj 06:35
Van De Beek itirafı Van De Beek itirafı 06:34