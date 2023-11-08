ZİRAAT BANKASI'NDAN 2000 TL HEDİYE | Ziraat Bankası Troy Karta nasıl geçilir?

ZİRAAT BANKASI'NDAN 2000 TL HEDİYE | Ziraat Bankası, Troy kart sahibi olan müşterilerine 2 bin TL Bankkart lira fırsatı sunulacağını duyurdu. Sosyal medyada büyük ses getiren bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Troy Kart sahibi olarak 2 bin TL'lik ödeme almanın şartlarını aramaya koyuldu. Peki Ziraat Bankası 2000 TL nasıl alınır? Ziraat Bankası Troy Karta nasıl geçilir? İşte detaylar...

ZİRAAT BANKASI 2000 TL HEDİYE BAŞVURU TARİHLERİ

Ziraat Bankası'nın resmi sitesinde kampanyalar kısmında 'Bankkart ile Troy'da 2.000 TL Bankkart Lira Fırsatı!' şeklindeki duyurusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Duyuruda kampanya dönemi 1 - 15 Kasım 2023 tarihleri olarak belirtilmiştir. Kampanyanın detaylarına https://www.bankkart.com.tr/ adresinde yer verildi.

TROY KART BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT BANKASI TROY KART'A NASIL GEÇİLİR?

Ziraat Bankası sahibi kişiler SMS ile kampanyaya katılım sağlayabilmektedir. Bankkart sahiplerinin TROY yazıp 4757'ye Ziraat Bankası'nda kayıtlı cep telefonundan SMS göndermesi gerekmektedir.

Ayrıca Troy Kart sahibi olmak isteyenler Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması veya internet sitesinden de gerekli bilgileri doldurarak Troy Kart'a başvurabilir.

ZİRAAT BANKASI 2000 TL KAMPANYA KATILIM ŞARTLARI

👉Bankkart'ınız ile troyestore.com 'dan tek seferde yapacağınız 15.000 - 29.999 TL arası alışverişe 1.000 TL Bankkart Lira, 30.000 TL ve üzeri alışverişe 2.000 TL Bankkart Lira verilecektir.

👉Kampanya troyestore.com da geçerlidir.

👉Bankkart , Bankkart Genç ve Bankkart Başak sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir.

Kampanyaya Bankkart Mobil, bankkart.com.tr ve SMS kanallarından katılım sağlanabilir.

TROY KART BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

👉SMS ile katılım sağlamak için Bankkart sahiplerinin TROY yazıp 4757'ye Bankamızda kayıtlı cep telefonundan SMS göndermesi gerekmektedir. SMS gönderimleri ücretsizdir.

👉Bir müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 2.000 TL Bankkart Lira kazanabilir.

👉Kampanya koşullarını sağlayan müşterilere Bankkart Lira'lar 5 Aralık 2023 yüklenecektir.

👉Kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilir. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

👉Bir müşteri kampanyadan en fazla bir kere faydalanabilir.

👉Kampanyaya kampanya tarihleri içerisinde katılım sağlamayan müşteriler kampanyadan faydalanamayacaktır.

👉Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal / iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz ile yapılan işlemleri kampanyaya dahil değildir.

👉Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira geri alınacaktır. Bankkart Kumbara'da yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır.

👉Kampanyadan kazanılan Bankkart Lira'ların son kullanım tarihi 7 Ocak 2024'tür.

👉TC. Ziraat Bankası A.Ş. ve Artı Bilgisayar A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.