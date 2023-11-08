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Montella, Arda Güler için R. Madrid antrenmanında!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile karşılaşacak olan Real Madrid'in antrenmanını yakından takip etti. İdmanı izleyen Montella, İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti''den Arda Güler hakkında fikir aldı. İtalyan teknik adamın, Arda Güler'i milli takımın 18 Kasım'daki Almanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması ve EURO 2024 Elemeleri'nde son maçımız olan Galler mücadelesinin aday kadrosuna alması bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:00
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