10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri

EN GÜZEL 10 KASIM ŞİİRLERİ | Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde, tüm yurtta özlem ve hasretle anılıyor. 10 Kasım 1938'de, saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Ata için ulusal yaş ilan edilirken bayraklar yarıya indirilecek, tam o saatte hayat, bir dakikalığına duracak.

10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA

BÜYÜK ATATÜRK'E (BİRKAN SOYLU)

Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,

Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".

Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,

İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.

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Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,

Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.

Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,

Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,

Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

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ATAMIZ ŞİİRİ

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

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O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

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ATATÜRK (Hasan Ali YÜCEL)

Türk'ü ölümden

O'dur kurtaran

O'dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER UZUN

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN (MEHMET KIYAT)

Yan yana iki çocuk görsem

İşte Atatürk diyorum

Özgürlüğün toprağı uyanıyor

İçin için seviniyorum.

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Koşuşan iki öğrenci görsem

İçimin güneşi ısınıyor

Yürüyen bir bakış gibi

Mustafa Kemal geliyor.

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Kol kola iki işçi görsem

Ekmeğim çoğalıyor birden

Bir ışık düşüyor ortalığa

İşte Atatürk diyorum.

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İşte Atatürk diyorum

İlk kuruluş öncüleri

Bir gül çağrısında hepsi

Bize uzanmış elleri.

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ATATÜRK (BİRKAN SOYLU)

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

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Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

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Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

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SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE (ESAT TOZKOPARAN)

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

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Yazabiliyorsam gönlümce

Okuyabiliyorsam...

Kazabiliyorsam toprağımı

Gün ışığında çapa kürek elde,

Çalışabiliyorsam gece gündüz

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

Sen varsın yüreğimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

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MUSTAFA KEMAL'E GİDEN YOL (MUSTAFA CANPOLAT)

Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Kollarımı yarına güvenle açacağım,

Karşıda bir ışık, bir ümit yolu

Bırakın, Mustafa Kemal'e varacağım.

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Ellerimi uzatıyorum, daha ötede

Son duraktan biraz daha ötede

Gücümün kuvvetimin kesildiği yerde

Karşıda Mustafa Kemal'i görüyorum;

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Gün geçer devir değişir

En olmaz istekler biter,

Bir ses bırakmaz kişiyi yerinde

Mustafa Kemal'in sesi, "İleri" der.

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Boyuna yeniliğe, ileriye

Boyuna en yüce gerçeklere doğru!

Apaydınlık bir yoldasınız, bakın

Karşıda Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yolu

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Attığım her adımı biliyorum

Yarın daha güzel, daha aydınlık!

Nasıl durabilirim, Mustafa Kemal sesleniyor

Uzattım ellerimi varıyorum.

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Yürüyorum, yılmadan yürüyorum

-Karşıda bir ışık, bir ümit yolu-

İşte, ışıklar içinde büyüyen

Mustafa Kemal'i görüyorum.

10 KASIM ŞİİRLERİ 2, 3, 4, 5 KITA

ATATÜRK ŞİİRİ (ÜLKÜ DUYSAK)

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum'' derken

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Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

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ATATÜRK ŞİİRİ (MEHMET NECATİ ÖNGAY)

Bayrak yarıya çekilmiş,

Atatürk'üm öldü diye,

En son yaprak da dökülmüş,

Atatürk'üm öldü diye

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Sürü yas tutmuş ovada,

Kuşlar susmuşlar yuvada,

Rüzgar esmez olmuş dağda,

Atatürk'üm öldü diye.

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Irmaklar yaslı çağlamış,

Ağaçlar sessiz ağlamış,

Vatan karalar bağlamış,

Atatürk'üm öldü diye

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ATATÜRK'Ü DUYMAK ŞİİRİ (BEHÇET NECATİGİL)

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

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Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

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En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

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Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

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10 KASIM ŞİİRİ

Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

Albayrak yarıda, durur direğim

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

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Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

Her gün şehit geldi, millet kahroldu

Şehit anaları saçların yoldu

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

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Güneşler tutuldu, ayda karardı

Ağladı ulusun bahtı karardı

10 Kasımda ulus sana ağladı

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

Savaşın sonunda zafere erdin

Sana yas tutuyor, şimdi milletin

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gündüz güneş idin, gecede aydın

Bütün devrimleri ülkeye yaydın

On kasım da aramızdan ayrıldın

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.