A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...
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Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
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Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.
A SPOR PROGRAMLARI
- A Spor
- 90+1
- Takım Oyunu
- 90'a
- Kale Arkası
- Son Sayfa
- Artı Futbol
- Spor Ajansı
- Futbol'A
- Skorbord
- Bir Zamanlar Futbol
- Futbolmatik
- Hıncal Uluç'la Baş Başa
- Transfer Raporu
- Sabah Sporu
- Maksimum Spor
- Spor Gündemi
- Spor Medyası
- Bizim Semtin Takımı
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A SPOR YAYIN AKIŞI
30 EKİM PAZARTESİ
07:00 Sabah Sporu- canlı
10:00 90+1 (tekrar)
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Skorbord- canlı
22:00 90+1 - canlı
23:30 Artı Futbol – canlı
31 EKİM SALI
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Dünyadan Futbol
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 KASIMPAŞA – MOTOLUX 68 AKSARAY B.S. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 HES İLAÇ AFYONSPOR – MUŞ 1984 MUŞSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 Spor Gündemi - canlı
17:30 ATAKAŞ HATAYSPOR – SARIYER | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:30 Ana Haber – canlı
20:00 CORENDON ALANYASPOR – BELEDİYE KÜTAHYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
23:30 Son Sayfa – canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 La Liga Özetler
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 İSTANBULSPOR – KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 BOLUSPOR – KARAMAN FK| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
16:30 MKE ANKARAGÜCÜ – MALATYA ARGUVAN SK| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
18:30 ERZURUMSPOR FK – DİYARBEKİR SPOR| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
20:30 BITEXEN ANTALYASPOR – 52 ORDUSPOR FK| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye'nin Kupası – canlı
2 KASIM PERŞEMBE
00:00 Son Sayfa – canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Serie A Özetler
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 EMS YAPI SİVASSPOR – ARTVİN HOPASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 GAZİANTEP FK – EFELER 09 SPOR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 Spor Gündemi - canlı
17:30 TÜMOSAN KONYAPSOR – MERKÜR JET ERBAASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
19:30 Ana Haber - canlı
20:00 MONDİHOME KAYSERİSPOR – ALAGÖZ HLD. IĞDIR FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
23:30 Son Sayfa – canlı
3 KASIM CUMA
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 ZTK 3. Tur Özetler
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Skorbord – canlı
22:00 90+1 canlı
23:30 Artı Futbol – canlı
4 KASIM CUMARTESİ
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Bir Zamanlar Futbol
15:00 Dev Maça Doğru – canlı
18:00 Takım Oyunu – canlı
19:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 - canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı
5 KASIM PAZAR
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Arşiv Odası- canlı
15:00 Maç Günü- canlı
19:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 - canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı