ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)

6 KASIM 2023 ŞİLE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 6 Kasım Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?