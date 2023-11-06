Haberler Haberler ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)

ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)

Şile'de 6 Kasım Pazartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Şile su kesintisi olan mahalleleri ve 6 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (6 Kasım 2023)

6 KASIM 2023 ŞİLE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 6 Kasım Pazartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: ÇAVUŞ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 06/11/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Burak Yılmaz'dan şok sözler! "Eric Bailly, Tayfur Bingöl'ün yakasına yapıştı ve..."
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu'dan skandal "Nükleer" tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi
Kartal ön libero için isim verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN? BİST
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 KASIM | Sorun sizde değil Ay'da! Yeni hafta nasıl geçecek?
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (6 Kasım Pazartesi)
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Yeni yılda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi Arda Güler şaşkınlığı! Ancelotti'den açıklama geldi 09:49
Sivasspor iç sahada kazanamıyor! Sivasspor iç sahada kazanamıyor! 09:43
Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! Antalyasporlu Naldo'dan duygusal paylaşım! 09:39
Roma'dan mucizevi geri dönüş! Roma'dan mucizevi geri dönüş! 09:31
Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak Buruk'tan sürpriz transfer talebi! Onu geri çağıracak 09:25
Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... Kartal'dan flaş stoper kararı! Samet'in yerine... 09:25
Daha Eski
Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? Porto - Antwerp maçı hangi kanalda? 09:21
Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? Crvena Zvezda - Leipzig maçı hangi kanalda? 09:18
Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? Manchester City - Young Boys maçı hangi kanalda? 09:15
Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? Lazio - Feyenoord maçı hangi kanalda? 09:12
Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı Marcao G.Saray'a dönüyor! İşte sözleşme detayı 09:08
Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Celtic maçı hangi kanalda? 09:07