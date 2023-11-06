CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 6 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Kasım Pazartesi 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,43 (Alış) - 28,44 (Satış)
EURO: 30,59 (Alış) - 30,60 (Satış)
STERLİN: 35,19 (Alış) - 35,39 (Satış)
1 DOLAR = 28,44 TL
👉6 Kasım Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.773,65₺
Gram altın satış: 1.857,68₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.929,95₺
Çeyrek altın satış: 3.098,70₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.878,45₺
Yarım altın satış: 6.197,41₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.719,81₺
Tam altın satış: 12.343,72₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.957,95₺
Cumhuriyet altını satış: 12.710,61₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.026,27₺
Ata altın satış: 12.668,71₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Kasım Pazartesi günü saat 13.58 itibarıyla alınmıştır.