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2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI SON DAKİKA LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS sınavına girecek olan öğrencilerin ve velilerinin merakla beklediği tarih belli oldu. MEB, LGS sınavının tarihini remen açıkladı. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınav tarihi ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:01
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2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI SON DAKİKA LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sorunun cevabını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Bakan Tekin, LGS tarihini duyurdu. Açıklamanın ardından arama motorlarında ve sosyal medyada birçok kişi detayları araştırmaya başladı. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini açıkladı.

"SORU SAYISI VE ŞEKLİ DEĞİŞMEYECEK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır." ifadeleri ile detayları açıkladı.

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