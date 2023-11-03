HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Ekim ayında halka açılan son firma 18 - 19 - 20 Ekim tarihlerinde TAB Gıda ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmuştu. İşte Kasım ayı halka arz takvimi...
YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kasım ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.
KASIM AYI HALKA ARZ TARİHLERİ
Kasım ayında, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş şirketi halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmanın 2-3 Kasım 2023 tarihinde halka arz olacağı açıklandı.
SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle:
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.- Başvuru Sürecinde
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
- Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
- Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
- Koray Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
- Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Artemis Halı A.Ş.
- Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kuzey Boru A.Ş.
- Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
- Çates Elektrik Üretim A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Cem Zeytin A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş.
- (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- Enda Enerji Holding A.Ş. - Başvuru Sürecinde
- Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi
- Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Ertelendi