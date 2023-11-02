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İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı alarm verdi. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa gibi büyük illerde yoğun olması bekleniyor. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 2 Kasım hava durumu nasıl? Bugün yağış var mı? 2 Kasım yağışlı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA UYARISI İstanbul hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK 2 KASIM SON DAKİKA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok il için sarı alarm verdi. Özellikle yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa gibi illerimizde yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da yağışın etkisini artıracağı saatler de açıklandı. bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 2 Kasım hava durumu nasıl? Bugün yağış var mı? 2 Kasım yağışlı mı? İşte detaylar...

METEOROLOJİ'DEN 11 İL İÇİN UYARI GELDİ!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, 02.11.2023 Perşembe günü Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL İÇİN SAAT BELLİ OLDU! YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul'da 2 Kasım Perşembe günü saat 12:00 ile gece 00:00 aralığında yoğun yağış beklentisi bulunuyor. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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