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FED faiz kararı açıklandı! Son dakika Fed faiz kararı ne oldu?

Son dakika FED faiz kararı açıklandı... FED son dönemde enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini artırırken, son toplantıda faizi sabit tutmuştu. FED faiz kararı ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki, "FED faiz kararı açıklandı mı? 2023 Kasım ayı FED faiz kararı yüzde kaç oldu?" İşte FED faiz kararı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 21:36
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FED faiz kararı açıklandı! Son dakika Fed faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yüzde 5,50'de bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Böylece Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu.

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'de kalırken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.

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