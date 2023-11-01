Haberler Haberler SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)

Sarıyer'de 1 Kasım Çarşamba günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Sarıyer elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 1 Kasım 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Sarıyer'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İşte BEDAŞ Sarıyer 1 Kasım Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

SARIYER'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 01/11/2023 10:00:00 - 01/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli
Ndombele'den şok hareket! Buruk çılgına döndü
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e damga vurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte cumhuriyet ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ | Fatih'te elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (1 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman? Dortmund - Hoffenheim maçı ne zaman? 13:54
Houston Alperen'in sözleşmesini uzattı Houston Alperen'in sözleşmesini uzattı 13:32
Fenerbahçe'nin evinde rakibi Olympiakos Fenerbahçe'nin evinde rakibi Olympiakos 13:30
Everton - Burnley maçı ne zaman? Everton - Burnley maçı ne zaman? 13:24
Neymar'dan üzücü haber! 1 yıl yok Neymar'dan üzücü haber! 1 yıl yok 13:23
Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'e damga vurdu! 13:21
Daha Eski
Chelsea - Blackburn maçı ne zaman? Chelsea - Blackburn maçı ne zaman? 13:19
Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? 13:15
Ndombele'den şok hareket! Buruk çılgına döndü Ndombele'den şok hareket! Buruk çılgına döndü 13:13
West Ham United - Arsenal maçı ne zaman? West Ham United - Arsenal maçı ne zaman? 13:11
Ronaldo'dan hakem tepkisi! Ronaldo'dan hakem tepkisi! 13:08
Trabzonspor'da tek düşünce 3 puan! Trabzonspor'da tek düşünce 3 puan! 13:07