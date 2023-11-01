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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri, 2024 yılında alacakları zam için nefesini tuttu. Kasım ayına girilmesiyle birlikte yetkililerden memur ve memur emeklisi zamlarıyla ilgili açıklamalar art arda gelirken enflasyonfarkı kıstas alınarak yapılacak zamlarda refah payı ve seyyanen zam ihitmalleri de göz önünde bulunduruluyor. Peki Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte memur ve memur emeklisi zammı 2024 son dakika gelişmeleri..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 12:00
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 2024 zammında tablo netleşiyor. Merkez Bankası, son açıklamasında yıllık enflasyon beklentisini yüzde 68,01 olarak duyururken bu açıklamanın ardından zam tablosu yeniden şekillendi. Peki Memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika açıklamaları ve memur ve memur emeklisi zam senaryoları...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kere zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı kadar zam alıyor. Burada memur enflasyon farkı, bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını temsil ediyor. Merkez Bankası'nın yeni açıkladığı yüzde 68,01'lik yıllık enflasyon beklentisine göre memur ve emeklisinin zam hesapları aşağıdaki gibi oldu:

📌6 aylık enflasyon oranı yüzde 40,27

📌Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,27

📌6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,33

📌Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15

📌6 aylık memur zammı yüzde 52,17

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Hem şu ana kadar gerçekleşen orana hem de tahminlere göre yeni aylıklar şöyle değişecek:

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 54.645 ₺

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 48.364 ₺

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 18.354 ₺

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 23.111 ₺

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 23.111 ₺

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.726 ₺

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 16.178 ₺

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 39.421 ₺

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 43.140 ₺

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810 ₺

Yüzde 52,17 zamlı maaş: 22.536 ₺

MESLEĞE GÖRE HANGİ MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

📌MEMUR

22.017 (Temmuz Dönemi)

33.503 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR EMEKLİSİ

9.876 (Temmuz Dönemi)

15.028 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4

32.438 (Temmuz Dönemi)

49.361 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1

22.926 (Temmuz Dönemi)

34.886 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

29.525 (Temmuz Dönemi)

44.928 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4

26.642 (Temmuz Dönemi)

40.541 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/3

32.613 (Temmuz Dönemi)

49.627 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 8/1

29.512 (Temmuz Dönemi)

44.908 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌UZMAN DOKTOR 1/4

37.162 (Temmuz Dönemi)

56.549 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1

26.428 (Temmuz Dönemi)

40.215 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4

33.109 (Temmuz Dönemi)

50.382 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1

23.525 (Temmuz Dönemi)

35.798 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4

48.111 (Temmuz Dönemi)

73.211 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

31.750 (Temmuz Dönemi)

48.314 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌VAİZ 1/4

27.608 (Temmuz Dönemi)

42.011 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4

31.549 (Temmuz Dönemi)

48.008 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜSTEŞAR 1/1

35.911 (Temmuz Dönemi)

54.646 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌GENEL MÜDÜR 1/1

31.784 (Temmuz Dönemi)

48.366 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

12.473 (Temmuz Dönemi)

18.980 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MEMUR (LİSANS) 4/1

9.765 (Temmuz Dönemi)

14.859 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÖĞRETMEN 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

20.941 (Temmuz Dönemi)

31.866 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌BAŞKOMİSER 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌POLİS MEMURU 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌MÜHENDİS 1/4

14.810 (Temmuz Dönemi)

22.536 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

10.633 (Temmuz Dönemi)

16.180 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4

21.860 (Temmuz Dönemi)

33.264 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌PROFESÖR 1/4

25.678 (Temmuz Dönemi)

39.074 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌İMAM HATİP

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌AVUKAT 1/4

14.791 (Temmuz Dönemi)

22.507 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌65 YAŞ AYLIĞI

2.349 (Temmuz Dönemi)

3.574 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌EVDE BAKIM DESTEĞİ

5.098 (Temmuz Dönemi)

7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KRONİK HASTALIK YARDIMI

5.098 (Temmuz Dönemi)

7.758 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)

1.875 (Temmuz Dönemi)

2.853 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

2.812 (Temmuz Dönemi)

4.279 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

SED ŌDEMELERİ

📌ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

2.422 (Temmuz Dönemi)

3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)

3.632 (Temmuz Dönemi)

5.527 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

3.874 (Temmuz Dönemi)

5.895 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)

2.422 (Temmuz Dönemi)

3.686 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

4.359 (Temmuz Dönemi)

6.633 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

📌KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER

1.937 (Temmuz Dönemi)

2.948 (Ocak Dönemi - %52,17 zamlı)

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