MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANDI! Okullarda müfredat değişiyor

MEB müfredat değişikliği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Bakan Tekin, derslerde tekrar edilen konuların çıkartılacağını belirterek, "Çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi. İşte detaylar...

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kabine Toplantısının ardından ardından bugün gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, MEB müfredat değişikliğiyle alakalı olarak "Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız" dedi. Bakan Tekin ayrıca, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle de derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de söyleyen Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredat ağır, hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız." dedi.