KARA BULUTLAR ÇÖKTÜ 🌧 Günlerce sürecek yağmur başlıyor | 1 Kasım İstanbul hava durumu

KARA BULUTLAR ÇÖKTÜ YAĞMUR BAŞLIYOR 🌧| Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını kaydetti. Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İzmir, Aydın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Giresun ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte illere göre hava durumu ve İstanbul hava durumu...

1 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'a 2 Kasım itibarıyla gelmesi beklenen yağışlar, bugün sabah saatlerinde, Avrupa Yakası'nda etkisini gösterecek. Sıcaklığın gün içinde 24 derece ölçülmesi beklenen megaknette, yarından itibaren ise Anadolu Yakası da yağışlara teslim olacak. Pazar gününe dek sürecek olan yağmurlu hava ile birlikte sıcaklık ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☁1 Kasım Çarşamba: Çok Bulutlu 24°C

🌧2 Kasım Perşembe: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 21 °C

🌥3 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 25°C

⛅4 Kasım Cumartesi: Parçalı Bulutlu 25°C

☔5 Kasım Pazar: Sağanak Yağışlı 23°C

1 KASIM ÇARŞAMA İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde İzmir ve Aydın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C: Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay kıyılarının aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Karaman çevrelerinin hafif yağmurlu, öğle saatlerinde Çankırı, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C: Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C: Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C: Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.