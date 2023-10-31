Haberler Haberler SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

Silivri'de 31 Ekim Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Silivri su kesintisi olan mahalleleri ve 31 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:10
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SİLİVRİ SU KESİNTİSİ - Silivri'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2023)

31 Ekim 2023 SİLİVRİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Silivri'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Silivri 31 Ekim Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SİLİVRİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: CUMHURİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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