HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Yeni halka arz ne zaman? Kasım ayı halka arz tarihleri

HALKA ARZ TAKVİMİ KASIM 2023 | Halka arz takvimi, Sermaye Piyasası Kurulu ((SPK) tarafından vatandaşlara duyurulu sık sık güncellenmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği Borsa İstanbul'da Ekim ayında halka açılan son firma 18 - 19 - 20 Ekim tarihlerinde TAB Gıda ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmuştu. İşte Kasım ayı halka arz takvimi...

YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kasım ayında halka arz olacak şirketlerle ilgili detaylı bir bilgi henüz açıklanmadı. SPK'nın taslaklara onay vermesi durumunda firmaların halka arz tarihleri, payları ve dağıtacağı lot sayısı ile ilgili bilgiler netleşecek.

KASIM AYI HALKA ARZ TARİHLERİ

Kasım ayında, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş şirketi halka arz olacak. İzahnamesi onaylanan firmanın 2-3 Kasım 2023 tarihinde halka arz olacağı açıklandı.

SPK'nın taslağında yer alan ve halka arz olması beklenen firmalar şöyle: