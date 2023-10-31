Burak Özçivit ile Cristiano Ronaldo bir araya geldi

Yer aldığı projelerle adını dünyaya duyuran Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da büyük ilgi görüyor. Şimdilerde 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren Burak Özçivit, özel bir davete katılmak üzere Arabistan'a gitti.

Aile ve iş hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, bu kez hayranı olduğu dünyaca ünlü futbol oyuncusu Cristiano Ronaldo ile bir paylaşım yaptı. Suudi Arabistan'a giden Özçivit, Ronaldo'yu da görmeden dönmedi. Ünlü ikilinin fotoğrafları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile olan paylaşımına "Büyük hayranıyım" notunu düştü. Ünlü ikilinin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.