6. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 6. sınıf 1. Dönem Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri

İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı.

Araplar, kabileler hâlinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan

davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılırdı. Dinî inançları putperestlikti, falcılık ve büyücülük de yaygındı.

II. Metin

VEDA HUTBESİ'NDEN BÖLÜMLER

"Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı

tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı

vardır.

…

Ashabım! Dikkat ediniz. Cahiliye'den kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın

altındadır. Cahiliye Devri'nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.

…

Ey insanlar! …Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü

olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.

…

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberi'nin sünnetidir.

Bu metinlerden hareketle İslamiyet'in ortaya çıkışı ile birlikte yaşanan gelişmelerin neler olduğunu

açıklayınız.