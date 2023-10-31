11. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 11. sınıf 1. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri

11. SINIF ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 11. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '11. sınıf 1. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Felsefe' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF MATEMATİK ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF FİZİK ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF KİMYA ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF BİYOLOJİ ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF COĞRAFYA ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF TARİH ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF İNGİLİZCE ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN
11. SINIF FELSEFE ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN