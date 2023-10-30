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EKİM ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Ekim ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

Ekim enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yeni yıl zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri nedeniyle merakla bekleniyor. Peki Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketleri ve ekonomistlerin tahminleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 10:10
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EKİM ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | TÜİK Ekim ayı enflasyon beklenti anketi ve tahminler

EKİM AYI ENFLASYON 2023 | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Asgari ücret ve emekli maaşı güncellemesinin ardından yeni yıl zammına etkisi nedeniyle Ekim ayının enflasyon verileri merakla bekleniyor. Peki Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler? İşte detaylar...

EKİM ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamları, 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,02 artışla 7.662,05 puandan tamamlarken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin yanı sıra enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

TCMB geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Bankadan yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği kaydedilirken son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 28,1737'den tamamladı.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7.700 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 8.400 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, pazartesi günü ekonomik güven endeksi, salı günü dış ticaret dengesi, çarşamba günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri, cuma günü ise enflasyon verileri takip edilecek.

2023 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu. Ağustos anket döneminde 14 kurumun katılımı ile yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 72,8 seviyesine yükselmişti, bu anket döneminde medyan beklenti yüzde 73,5 seviyesinde çıktı.

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile 50 arasında zam yapılmıştı. Yapılan hesaplamalara göre zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceği belirtilmişti.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinde, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,75 oranında yükseldi ve yıllık yüzde 61,53 oldu.

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