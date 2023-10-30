Haberler Haberler CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 30 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 30 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 30 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 13:52 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 14:00
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CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 30 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Ekim Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 28,25 (Alış) - 28,25 (Satış)

EURO: 29,89 (Alış) - 29,91 (Satış)

STERLİN: 34,17 (Alış) - 34,34 (Satış)

1 DOLAR = 28,25 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉30 Ekim Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.813,43₺

Gram altın satış: 1.813,76₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.988,00₺

Çeyrek altın satış: 3.021,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.994,00₺

Yarım altın satış: 6.043,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.951,00₺

Tam altın satış: 12.036,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.201,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.385,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.263,00₺

Ata altın satış: 12.353,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Ekim Pazartesi günü saat 13.40 itibarıyla alınmıştır.

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