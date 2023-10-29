PASTIRMA SICAKLARI BİTİYOR | Bugün hava nasıl? 29 Ekim Pazar İstanbul hava durumu

PASTIRMA SICAKLARI BİTİYOR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülkemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis beklendiğini kaydeden uzmanlar, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.

29 EKİM PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da yazdan kalma havalar devam ederken haftanın son gününde de pastırma sıcakları etkisini gösterecek. Megakentte bugün sıcaklık 23 derece olarak ölçülürken Çarşamba günü şehre giriş yapması beklenen yağışlarla sıcaklık, mevsim normallerine dönecek.

🌞29 Ekim Pazar: Parçalı Bulutlu 23°C

⛅30 Ekim Pazartesi: Parçalı Bulutlu 24°C

⛅31 Ekim Salı: Parçalı Bulutlu 21°C

☔1 Kasım Çarşamba: Sağanak Yağışlı 23°C

🌧2 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 20°C

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

ÇANAKKALE °C, 24°C

İSTANBUL °C, 24°C

KOCAELİ °C, 26°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

DENİZLİ °C, 27°C

İZMİR °C, 27°C

MUĞLA °C, 27°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

ANTALYA °C, 28°C

HATAY °C, 32°C

ISPARTA °C, 25°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

ESKİŞEHİR °C, 25°C

KONYA °C, 24°C

YOZGAT °C, 23°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

DÜZCE °C, 25°C

KASTAMONU °C, 24°C

ZONGULDAK °C, 24°C

AMASYA °C, 28°C

SAMSUN °C, 24°C

TOKAT °C, 27°C

TRABZON °C, 25°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

KARS °C, 20°C

MALATYA °C, 23°C

VAN °C, 19°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.