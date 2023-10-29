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KRAL ŞAKİR ŞARKILARI DİNLE | Kral Şakir ve Fil Necati tüm şarkılar, şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir

Kral Şakir, sevimli arkadaşı Fil Necati ile birlikte binlerce çocuk tarafından en sevilen çizgi filmler arasında yer alıyor. Sadece yaşadıkları maceralarla değil yatıkları RAP şarkılarla da gönüllerde taht kuran Kral Şakir ile Fil Necati'nin şarkılarını dinlemek isteyenler arama motorlarında 'Kral Şakir Fil Necati şarkıları dinle, Kral Şakir, Fil Necati tüm şarkılar, şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 15:31
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KRAL ŞAKİR ŞARKILARI DİNLE | Kral Şakir ve Fil Necati tüm şarkılar, şarkı sözleri, kesintisiz dinle, indir

KRAL ŞAKİR FİL NECATİ ŞARKILARI DİNLE | 2018 yılında yapımına başlanan Kral Şakir adlı çizgi dizinin baş karakteri Şakir, sarı şapkalı ve mavi tişörtlü, sevimli ve esprili bir karakterdir. Diğer önemli karakterler arasında ailesi, arkadaşları ve çeşitli fantastik yaratıklar bulunur. En yakın arkadaşı Fil Necati ile sık sık şarkılar söyleyen Kral Şakir'in bu şarkıları, çocuklar arasında oldukça popüler. İşte Kral Şakir ile Fil Necati tüm şarkıları...

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KRAL ŞAKİR - FİL NECATİ BROKOLİ ŞARKISI DİNLE

KRAL ŞAKİR KONUSU NEDİR?

"Kral Şakir," Şakir'in sıradışı maceralarını ve yaşadığı fantastik dünyayı konu alır. Dizi, günlük hayatta karşılaşılan sorunları ve komik olayları işler. Şakir'in olağanüstü yetenekleri ve hayal gücü, dizinin eğlenceli yanlarını oluşturur.

KRAL ŞAKİR - CANAVAR TAHSİN DİNLE

KRAL ŞAKİR KARAKTERLERİ

KRAL ŞAKİR

Dizinin baş karakteridir. Sarı bir şapkası ve mavi tişörtü vardır. Şakir, esprili, neşeli ve maceraperest bir karakterdir. Sıradışı yeteneklere sahiptir ve fantastik maceralara atılır.

FİL NECATİ

Fil Necati, "Kral Şakir" çizgi dizisinin önemli bir karakteridir. Fil Necati, dizinin komik ve sevimli karakterlerinden biridir ve Şakir'in maceralarında yer alır.

ANNEANNE

Şakir'in annesi olan Anneanne, sık sık Şakir'in maceralarına karşı endişeli olsa da onu destekler. Anneanne, ailesine ve geleneklere bağlı bir karakterdir.

KRAL ŞAKİR - DOSTUM BU ÇOK HAVALI DİNLE

BİLİMCİ ANNE

Şakir'in bilimle ilgili maceralarına eşlik eden ve ona yardım eden bir karakterdir. Bilimci Anne, bilimsel bilgi ve deneyimleriyle Şakir'e rehberlik eder.

ABLACIM

Şakir'in kız kardeşidir. Ablacım, kardeşiyle bazen çekişse de genellikle Şakir'in maceralarına katılır ve onunla birlikte eğlenceli anlar yaşar.

PİRAMİT

Piramit, Şakir'in konuşabilen bir sırlar koleksiyoncusu ve arkadaşıdır. Sırlar ve gizemli nesnelerle ilgilenir. Piramit, Şakir'e maceralarında yardımcı olur.

KRAL ŞAKİR - 23 NİSAN ŞARKISI DİNLE

SÜPER DOSTLAR

Şakir'in çeşitli fantastik arkadaşları ve yaratıkları vardır. Bunlar arasında Samanyolu, Çokomel, Akıllı Taş, Minik Şiir, Hayalet ve daha birçok karakter bulunur. Her biri farklı yeteneklere sahip ve Şakir'in maceralarında ona yardımcı olurlar.

KRALLAR VE KÖLELER

Bu karakterler, "Kral Şakir" dizisinde farklı bölgelerin liderleri ve halkını temsil ederler. Kral Şakir, bu karakterlerle etkileşimde bulunur ve farklı krallıklarda maceralar yaşar.

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