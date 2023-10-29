CUMHURİYET BAYRAMI PASTASI |🍰 Kırmızı beyaz, arası toprak görünümlü pasta tarifi, yapılışı

CUMHURİYET BAYRAMI PASTASI | Cumhuriyet Bayramı'nda, 100. yıla özel en güzel tatlılarla misafirlerini ağırlamak isteyen ve sevdiklerine bu güzel günün anlam ve önemine uygun bir tatlı sunmak isteyenler için Cumhuriyet Bayramı temalı pasta tarifini sizler için derledik. Tabanındaki kırmızı jeliyle bayrağımızın alını, üzerindeki beyaz krema ile vatan üzerinde sönmeyen ay yıldızın ışığını, arasındaki kek kırıntılarıyla ise vatan olmuş kara toprağı simgeleyen Cumhuriyet temalı pasta, görselliğiyle olduğu kadar lezzetiyle de herkesi hayran bırakacak. İşte Cumhuriyet Bayramı temalı pasta malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

CUMHURİYET BAYRAMI PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

Taban İçin:

2 paket (toplam 150 gram) kırmızı jöle tozu

500 ml kaynar su

Kedi dili bisküvi

Toprak Kırıntıları İçin:

2 su bardağı kakaolu bisküvi

Krema İçin:

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

200 ml sıvı krema

Üzeri İçin:

Taze meyveler veya çikolata rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

🍰İlk olarak kırmızı jöleyi hazırlayın. Kırmızı jöle tozunu 500 ml kaynar suya ekleyin ve iyice karıştırarak jölenin tamamen erimesini sağlayın. Ardından jöleyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

🍰Ayrı bir kapta kakaolu bisküvi kırıntılarını hazırlayın. Bisküvileri elinizle ufalayarak ya da rondodan geçirerek kırıntı haline getirebilirsiniz. Fakat un ufak olmamasına ve biraz iri parçalar halinde kalmasına özen gösterin.

🍰Kreması için süt, un, kakao, toz şeker ve vanilyayı tencereye koyun. Karışımı karıştırarak kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha karıştırarak koyulaşmasını sağlayın.

🍰Kaynamış olan krema karışımını ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

🍰Oda sıcaklığına gelmiş kremaya sıvı kremayı ekleyin ve iyice karıştırın.

🍰Dikdörtgen, yuvarlak veya kare bir pasta kabını ya da servis kabını kullanarak pastayı oluşturmaya başlayın. İlk katman olarak kırmızı jöleyi dökün.

🍰Ardından kedi dili bisküvilerini, kuruyup kabuk tutan jölenin üzerine dizin. (Dizerken istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ör: ay-yıldız, 100. yıl)

🍰Üzerine biraz krema sıkıp spatula ile kremayı düzeltin.

🍰Hazırladığınız kakaolu kek kırıntılarını serpiştirin.

🍰Kek kırıntılarının üzerine hazırladığınız krema karışımının kalanını dökün ve düzgünce yayın.

🍰Pastanın üstünü taze meyvelerle veya çikolata rendesi ile süsleyebilirsiniz.

🍰Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat boyunca soğutun, böylece jöle katılaşacak ve pasta tamamen soğuyacaktır.

Püf Noktaları:

Dilerseniz pastanızın üzerine çeşitli meyvelerle veya çikolata rendesi ile Cumhuriyet temalı mesajlar yazabilirsiniz.

💥En güzel Cumhuriyet Bayramı mesajları için TIKLAYIN👈