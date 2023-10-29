💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Ekim Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '28 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. 28 Ekim Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi. Büyük ikramiyenin 172 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

28 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 28 Ekim Cumartesi saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

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28 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1-2-11-20-21-41 Joker: 26 SüperStar: 35