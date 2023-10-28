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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Alanyaspor - Sivasspor

Adana Demirspor - Konyaspor

Rizespor - Galatasaray

Keçiörengücü - Göztepe

Tuzlaspor - BB Erzurumspor

Boluspor - Bodrumspor

Kocaelispor - Gençlerbirliği

Chelsea - Brentfort

Bournemouth - Burnley

Arsenal - Sheffield United

Wolverhampton - Newcastle United

Almeira - Las Palmas

Barcelona - Real Madrid

Mallorca - Getafe

Cadiz - Sevilla

Sassuolo - Bologna

Lecce - Torino

Juventus - Hellas Verona

Reims - Lorient

Lens - Nantes

Bayern Münih - Darmstadt 98

Borussia Mönchengladbach - Heidenheim

Werder Bremen - Union Berlin

Augsburg - Wolfsburg

Stuttgart - Hoffenheim

RB Leipzig - Köln

Al Abha - Al Shabab

Al Fayha - Al Nassr

Al Wehda - Al Ittifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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