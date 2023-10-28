BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Alanyaspor - Sivasspor Adana Demirspor - Konyaspor Rizespor - Galatasaray

Keçiörengücü - Göztepe Tuzlaspor - BB Erzurumspor Boluspor - Bodrumspor Kocaelispor - Gençlerbirliği

Chelsea - Brentfort Bournemouth - Burnley Arsenal - Sheffield United Wolverhampton - Newcastle United

Almeira - Las Palmas Barcelona - Real Madrid Mallorca - Getafe Cadiz - Sevilla

Sassuolo - Bologna Lecce - Torino Juventus - Hellas Verona

Reims - Lorient Lens - Nantes

Bayern Münih - Darmstadt 98 Borussia Mönchengladbach - Heidenheim Werder Bremen - Union Berlin Augsburg - Wolfsburg Stuttgart - Hoffenheim RB Leipzig - Köln

Al Abha - Al Shabab Al Fayha - Al Nassr Al Wehda - Al Ittifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...