BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Alanyaspor - Sivasspor
Adana Demirspor - Konyaspor Rizespor - Galatasaray
Adana Demirspor - Konyaspor
Rizespor - Galatasaray
Keçiörengücü - Göztepe
Tuzlaspor - BB Erzurumspor Boluspor - Bodrumspor Kocaelispor - Gençlerbirliği
Tuzlaspor - BB Erzurumspor
Boluspor - Bodrumspor
Kocaelispor - Gençlerbirliği
Chelsea - Brentfort
Bournemouth - Burnley Arsenal - Sheffield United Wolverhampton - Newcastle United
Bournemouth - Burnley
Arsenal - Sheffield United
Wolverhampton - Newcastle United
Almeira - Las Palmas
Barcelona - Real Madrid Mallorca - Getafe Cadiz - Sevilla
Barcelona - Real Madrid
Mallorca - Getafe
Cadiz - Sevilla
Sassuolo - Bologna
Lecce - Torino Juventus - Hellas Verona
Lecce - Torino
Juventus - Hellas Verona
Reims - Lorient
Lens - Nantes
Lens - Nantes
Bayern Münih - Darmstadt 98
Borussia Mönchengladbach - Heidenheim Werder Bremen - Union Berlin Augsburg - Wolfsburg Stuttgart - Hoffenheim RB Leipzig - Köln
Borussia Mönchengladbach - Heidenheim
Werder Bremen - Union Berlin
Augsburg - Wolfsburg
Stuttgart - Hoffenheim
RB Leipzig - Köln
Al Abha - Al Shabab
Al Fayha - Al Nassr Al Wehda - Al Ittifaq
Al Fayha - Al Nassr
Al Wehda - Al Ittifaq
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